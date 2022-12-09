МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Цены на золото удерживаются вблизи ключевого уровня 1800 долларов США за унцию в пятницу, тогда как американская валюта ослабевает. Как передает Reuters, участники рынка при этом сохраняют осторожность, ожидая публикации данных США по инфляции и решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентным ставкам по итогам заседания на следующей неделе.

По состоянию на 06.48 по Гринвичу золото на рынке спот выросло в цене на 0,3%, до 1794,49 доллара за унцию, но с начала недели котировки просели на 0,2%. Фьючерсы на золото прибавили 0,3%, до 1807,10 доллара.

Индекс доллара ослаб на 0,2%, и это сделало золото более привлекательным для покупателей, использующих иные валюты.

Клиффорд Беннет, главный экономист ACY Securities, видит высокую вероятность дальнейшего роста котировок золота на следующей неделе в преддверии заседания ФРС и выхода данных по инфляции.

Вероятность повышения процентных ставок ФРС по итогам заседания 13-14 декабря на 50 базисных пунктов составляет 93%, согласно ожиданиям инвесторов. Индекс потребительских цен (CPI) США за ноябрь будет представлен 13 декабря.

Если ФРС замедлит темпы повышения ставок, как ожидается, а данные по инфляции будут свидетельствовать об относительном умеренном росте индекса CPI, "доллар может упасть, и на рынке золота внезапно сформируется идеальный шторм", добавил Беннет.

Снижение процентных ставок позитивно отражается на ценах на золото, так как альтернативные издержки владения этим металлом, не приносящим гарантированного дохода, уменьшаются.

Трейдеров также интересует мнение руководства ФРС о дальнейших перспективах инфляции и возможном пике процентных ставок, отмечает Эдвард Мойя из OANDA.

"По всей видимости, золото укоренится около уровня 1800 долларов, пока не появятся новые сигналы", — добавил он.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе немного выросло, указывая на сохраняющуюся высокую активность на рынке труда, несмотря на опасения относительно рецессии.

Серебро на рынке спот прибавило 0,3%, до 23,15 доллара, платина выросла на 0,7%, до 1010,30 доллара, палладий подешевел на 0,5%, до 1918,01 доллара, но может продемонстрировать рост по итогам второй недели подряд.