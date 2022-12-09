МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть укрепляются в пятницу на новостях о приостановке работы трубопровода Keystone, передает Reuters. Однако котировки могут продемонстрировать снижение по итогам недели на опасениях относительно замедления темпов мирового спроса.

По состоянию на 07.16 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent прибавили 58 центов, или 0,76%, до 76,73 доллара за баррель. В четверг они снизились на 1,3%.

Фьючерсы на нефть WTI выросли на 52 цента, или 0,73%, до 71,98 доллара за баррель, завершив предыдущую сессию падением на 0,8%.

Сообщения канадской компании TC Energy об экстренной приостановке работы трубопровода Keystone спровоцировали ралли цен на нефть в четверг, но затем котировки снизились, так как приостановка, вероятно, будет непродолжительной. Причиной остановки стала утечка 14 000 баррелей нефти в Канзасе, которая стала одной из самых значительных в США почти за десять лет.

Аналитик RBC Capital Роберт Кван отметил, что в прошлом на устранение последствий подобных утечек требовалось не более двух недель, но в данном случае остановка работы может оказаться немного более длительной, так как утечка произошла в ручей.

Котировки нефти могут продемонстрировать самое значительное недельное падение за несколько месяцев. Трейдеры полагают, что ослабление карантинных ограничений в Китае окажет свое влияние на спрос лишь через некоторое время.

При этом увеличение числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, вероятно, поспособствует замедлению темпов роста китайской экономики в ближайшие несколько месяцев. По словам экспертов, восстановление экономики Китая может начаться позже в 2023 году.

"Рынок пока не уверен, что цены на нефть сформировали дно, хотя они падают уже на протяжении нескольких сессий", — отметила Вандана Хари, основатель Vanda Insights.

Падение цен в четверг, произошедшее несмотря на перебои с предложением, несколько удивляет, говорит она.

"Снижение, вероятно, усилилось из-за сокращения объемов торгов. Оставшиеся на рынке инвесторы сохраняют осторожность и продолжают продавать фьючерсы, избегая длинных позиций", — подчеркнула эксперт.

Экономисты, опрошенные Reuters, спрогнозировали короткую и неглубокую рецессию в США в следующем году. Кроме того, они единогласно считают, что Федеральная резервная система (ФРС) поднимет процентную ставку на 50 базисных пунктов в декабре. Решение центрального банка будет оглашено 14 декабря.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) также, вероятно, поднимет процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 2,00%, согласно результатам другого опроса, проведенного Reuters. ЕЦБ может вновь повысить ставку, пытаясь побороть инфляцию, которая в пять раз превышает целевой уровень. При этом экономика еврозоны почти наверняка находится в рецессии.