МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Котировки сои на CBOT в четверг достигли почти 3-месячного максимума на фоне сильного экспортного спроса, передает Reuters.

Пшеница торговалась вблизи флэтовой линии после отскока с 12-месячного минимума в среду. Высокая конкуренция со стороны России ограничивает потенциал роста котировок. Кукуруза выросла в цене вслед за соей.

При этом активность участников рынка была сдержанной. Трейдеры ожидают выхода Оценок мирового спроса и предложения (WASDE) Минсельхоза США, которые будут опубликованы в пятницу.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT завершили сессию с повышением на 14 1/4 цента, до 14,86 1/4 доллара за бушель. В ходе сессии котировки росли до 14,92 1/4 доллара, максимума с 13 сентября.

Пшеница закрылась снижением на 3 1/4 цента, по 7,46 1/4 доллара за бушель, в то время как кукуруза подорожала на 1 1/4 цента, до 6,42 1/2 доллара за бушель.

Минсельхоз США в четверг сообщил о продаже 118 000 тонн сои Китаю и 718 000 тонн сои — неизвестным покупателям. Поставки будут осуществлены в 2022-2023 маркетинговом году.

Это уже третья продажа сои в Китай на текущей неделе. Рост экспорта в Китай усиливает надежды на то, что ослабление карантинных ограничений может поспособствовать увеличению спроса на американские сельхозтовары.

Между тем объем экспортных продаж американской сои на неделе 25 ноября — 1 декабря составил 1,746 млн тонн, согласно данным Минсельхоза США. Оценки аналитиков предполагали продажи в диапазоне 0,6-1,45 млн тонн.

"Потребовался сильный повышательный момент, чтобы добраться до текущих уровней. Хорошо, что недавние продажи были подтверждены", — отметил Чак Шелби, президент Risk Management Commodities, комментируя экспортные продажи сои. "Дальнейшее направление котировок будет определять погода в Аргентине", — добавил он.

Площадь посевов сои в Аргентине в 2022-2023 сельскохозяйственном году может быть сокращена из-за засухи. Об этом в среду заявили в зерновой бирже Буэнос-Айреса.

Экспортный спрос на американскую пшеницу остается слабым. На отчетной неделе за рубеж было продано лишь 189 800 тонн пшеницы. При этом оценки аналитиков варьировались в диапазоне от 150 000 до 400 000 тонн.

"Продажи пшеницы из США в этом году очень низкие", — говорит Джек Сковилл, аналитик Price Futures Group.

Экспорт кукурузы составил 691 600 тонн, сообщили в Минсельхозе США, что соответствует оценкам аналитиков, находившимся в диапазоне 0,3-1,075 млн тонн.