МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) выросли по итогам пятницы, свидетельствуют данные торгов. Поддержку оказали динамика американских фондовых бирж, а также ожидания ослабления карантина в Китае. Китай намерен защищать свои интересы в спорах с Евросоюзом

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,3%, до 3 206,95 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,56%, до 2 075,84 пункта; гонконгский Hang Seng Index вырос на 2,32%, до 19 900,87 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,76%, до 2 389,04 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,53%, до 7 213,2 пункта. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,18%, до 27 901,01 пункта.

В пятницу трейдеры в целом склонны к риску, что поддерживает фондовые индексы. В частности, азиатские биржи выросли вслед за основными фондовыми рынками США, которые в четверг закрылись ростом, в том числе технологический NASDAQ — на 1,1%.

Инвесторы также продолжают оптимистично оценивать перспективы ослабления карантина в Китае. Пекин придерживается политики нулевой терпимости к коронавирусу, что негативно отражалось на экономических перспективах, но в стране начали ослаблять ограничительные меры. Вышли данные о росте индекса потребительских цен в Китае

Участники торгов обратили внимание и на макростатистику. Годовая инфляция в Китае в ноябре замедлилась до 1,6% с 2,1% месяцем ранее, как и ожидалось. В то же время индекс цен производителей снизился на 1,3% второй месяц подряд, хотя аналитики ожидали снижения на 1,4%.

"Азиатские рынки немного поднялись, но полномасштабный оптимизм сдерживается ростом числа случаев COVID и сомнениями по поводу возобновления экономического роста", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).