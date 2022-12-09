МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Котировки сои в Чикаго в пятницу удерживаются на самом высоком почти за 3 месяца уровне, так как спрос со стороны Китая, являющегося крупнейшим импортером сои, обеспечивает поддержку рынку. Как сообщает Reuters, трейдеры ожидают выхода Оценок мирового спроса и предложения (WASDE) Минсельхоза США, которые будут опубликованы в 17.00 по Гринвичу.

Цены на пшеницу и кукурузу выросли, консолидируясь после падения до годового и трехмесячного минимумов соответственно. Причиной ослабления котировок на этой неделе стали опасения, связанные с низкими темпами экспорта.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT около 11.36 по Гринвичу торговались с повышением на 0,1%, по 14,88 1/4 доллара за бушель. Ранее контракты достигли самого высокого уровня с 13 сентября 14,92 3/4 доллара за бушель.

Пшеница на CBOT прибавила 0,5%, до 7,49 3/4 доллара за бушель, а кукуруза подорожала на 0,4%, до 6,44 3/4 доллара за бушель.

Еженедельный показатель экспортных продаж американской пшеницы находился вблизи нижней границы диапазона прогнозов, тогда как продажи кукурузы за рубеж на отчетной неделе находились в середине ожидаемого диапазона.

Сообщения о покупке Египтом 260 000 тонн российской пшеницы в четверг свидетельствуют о конкуренции на рынке за поставки зерновых из Причерноморья.