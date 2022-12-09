МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается на порядка 0,7% на фиксации прибыли игроками перед выходными и на фоне корпоративных новостей, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Россия и Индия обсудили торговлю энергоресурсами

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.39 мск снижался на 0,66%, до 2170,04 пункта, долларовый РТС — на 0,12%, до 1095,29 пункта. Разная динамика основных индексов объясняется повышением рубля к доллару на 35 копеек, до 62,42 рубля.

Стоимость февральского фьючерса марки Brent растет на 1,65% до 77,41 доллара за баррель.

"Российский рынок сегодня торгуется на отрицательной территории с учетом малоинформативного фона и предпраздничного сезона. Тем более по пятницам на отечественном рынке из недели в неделю наблюдается фиксация прибыли игроками, что обусловлено недоверием к новостному фону и ожиданиями негативных известий", — говорит Зарина Саидова из ГК "Финам".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Акции ДВМП (головная компания Fesco) падают на 8,87% после новостей о новом иске Генеральной прокуратуры. В ходе торгов акции компании уже падали на 9,73%, до 34,4 рубля – минимума с 10 октября.

Генеральная прокуратура России подала новый иск, касающийся транспортной группы Fesco. Теперь ответчиками выступают не только основатель группы "Сумма" Зиявудин Магомедов, его брат Магомед и их компании, но и другие акционеры, в том числе купившие бумаги после ареста Магомедовых, написала ранее в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на зарегистрированный в Хамовническом суде иск Генпрокуратуры.

Акции "Алросы" снижаются на 3,27%.

Ранее в пятницу на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам директор департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Минфина РФ Сергей Романов сообщил, что Минфин России подготовил изменения, которые позволят повысить на первый квартал 2023 года НДПИ для "Алросы" на 19 миллиардов рублей.

"Одновременно были приняты правительственные поправки в Бюджетный кодекс РФ, которые временно, на два месяца, перераспределяют действующее зачисление НДПИ от добычи алмазов: cейчас 100% НДПИ идет в региональные бюджеты, а после внесения изменений 46% от НДПИ пойдут в федеральный бюджет, 54% — в бюджет Республики Саха (Якутия)", — добавляет Дмитрий Смолин из инвестбанка "Синара".

"Как мы и ожидали, реализовался негативный для миноритарных акционеров компании сценарий, при котором вместо выплаты дивидендов за 2022 год компании придется уплачивать дополнительный разовый НДПИ (как было в случае с "Газпромом"). По нашим расчетам, 19 миллиардов рублей дополнительного НДПИ составляют порядка 30–40% от FCF (свободный денежный поток – ред.) компании в 2022 году и серьезно снижают базу для выплаты дивидендов в будущем", — комментирует аналитик.

Он напоминает, что в последний раз "Алроса" выплачивала дивиденды по итогам первого полугодия 2021 года. После появления новостей акции компании упали в цене на 4,5% на Московской Бирже и, скорее всего, останутся под давлением в среднесрочной перспективе из-за снижения вероятности выплаты дивидендов, полагает эксперт.

Также в лидерах падения – акции "Черкизово" (-5,04%), расписки HeadHunter (-2,25%), акции "Ренессанс Страхования" (-2,04%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-1,6%), а также акции "Самолета" (-1,23%).

В лидерах роста – расписки "Европейского медицинского центра" (+4,55%), акции ТМК (+1,65%), "Детского мира" (+1,51%), расписки "Русагро" (+1,33%) и акции "Русгидро" (+1,27%).

ПРОГНОЗЫ

"Со вчерашнего дня в целом ситуация не поменялась. Индекс Мосбиржи продолжает консолидироваться в диапазоне 2160 – 2250 пунктов, вблизи отметки 2180 пунктов, третью неделю подряд и оставляет за собой возможность для продолжения роста, но в случае появления фундаментальных драйверов". – говорит Дмитрий Постоленко из УК "Первая".

Владимир Чернов из Freedom Finance Global дает прогноз для индекса Мосбиржи на завершение торгов: зона 2140–2215 пунктов.