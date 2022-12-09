МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Доллар в пятницу ослаб против других основных валют на фоне усиления опасений относительно состояния американской экономики, передает Reuters. Кроме того, инвесторы ждут выхода новых данных по инфляции в США.

После периода затишья с отсутствием новостей, способных повлиять на динамику рынка, внимание инвесторов на следующей неделе будет сосредоточено на заседаниях трех ключевых центральных банков — Федеральной резервной системы США, Европейского центрального банка и Банка Англии.

Рынки прогнозируют, что все три банка замедлят темп повышения процентных ставок до 50 базисных пунктов.

Уровень волатильности основных валют снизился до долгосрочных средних значений, отмечают аналитики MUFG. Котировки рынков начинают отражать вероятность того, что процентные ставки достигнут пика в начале следующего года, добавляют они.

"Снижение волатильности, на наш взгляд, отчасти связано с рыночными котировками, которые теперь предполагают, что большинство центральных банков приближаются к пиковым ставкам, — говорится в аналитической записке MUFG. — Они предполагают, что в 1-м квартале большинство центральных банков сделают паузу после примерно 12-ти месяцев ужесточения денежно-кредитной политики".

В 13.30 по Гринвичу ожидается выход отчета по ценам производителей в США, который может указать на замедление инфляции. Во вторник выйдет отчет по динамике потребительских цен.

Вышедшие в четверг данные указали на умеренный рост числа первичных заявок на пособие по безработице в США, что усилило тревогу инвесторов по поводу перспектив экономики.

Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты против корзины из шести других основных валют, на момент написания статьи снизился на 0,1%, до 104,680.

Индекс остается примерно на 9,5% выше по сравнению с началом года. При этом за 4-й квартал он потерял более 6,0%, что указывает на снижение ожиданий относительно инфляции и процентных ставок.

Согласно данным Refinitiv, рынки оценивают в 93% вероятность того, что на заседании 13-14 декабря ФРС повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов. Вероятность повышения ставок на 75 базисных пунктов оценивается в 7,0%.

Пара евро/доллар США торговалась без значительных изменений, по 1,05580, оставаясь вблизи достигнутого в начале недели 6-месячного максимума. Пара нацелена завершить ростом третью неделю подряд.

Пара британский фунт/доллар США выросла на 0,2% от уровня закрытия предыдущих торгов, до 1,22680. Пара торгуется недалеко от достигнутого в понедельник 6-месячного максимума 1,2345. Правительство Великобритании объявило о реформах, призванных сохранить статус Лондона как одного из ведущих финансовых центров мира.

Пара доллар США/японская иена в ходе торгов падала на 0,7%, а на момент написания статьи торговалась со снижением на 0,6%, по 135,850.