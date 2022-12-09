МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские индексы перешли к снижению в пятницу после того, как макроданные указали на более сильный, чем ожидалось, рост цен производителей в ноябре. Это усилило опасения насчет более длительного повышения процентных ставок ФРС, сообщает Reuters.

Отчет Министерства труда США показал, что индекс цен производителей (PPI) в ноябре в годовом исчислении вырос на 7,4%, тогда как экономисты в среднем ожидали рост на 7,2% после 8%-ного повышения в октябре.

На момент написания заметки фьючерсы e-mini на Dow Jones Industrial Average снизились на 149 пунктов, или 0,44%, фьючерсы e-mini на S&P 500 потеряли 21,75 пункта, или 0,55%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 — 96 пунктов, или 0,82%.