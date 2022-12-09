МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Основные индексы Уолл-стрит сегодня начали день со снижением. Как передает Reuters, более высокий, чем ожидалось, рост цен производителей в ноябре усилил опасения насчет того, что Федеральная резервная система может дольше придерживаться политики сильного повышения процентных ставок.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на открытии на 34,77 пункта, или 0,10%, до 33 746,71 пункта. S&P 500 снизился на 9,34 пункта, или 0,24%, до 3 954,17 пункта, а Nasdaq Composite просел на 43,83 пункта, или 0,40%, до 11 038,17 пункта.