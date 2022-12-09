МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Запасы дизельного и печного топлива, а также прочих дистиллятов в США стремительно растут на фоне сокращения потребления и отложенной реакции на высокие цены, сообщает Reuters.

Согласно данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, на неделе 26 ноября — 2 декабря запасы дистиллятов увеличились на 6 млн баррелей. При этом за восемь недель с 7 октября объем запасов подскочил в общей сложности на 13 млн баррелей.

Запасы дистиллятов растут в период, когда они обычно сокращаются. Это может говорить о значительном сдвиге баланса рынка.

Объем запасов дистиллятов на 17 млн баррелей, или на 13%, отстает от среднего 5-летнего значения. При этом в начале октября запасы были ниже среднего 5-летнего показателя на 34 млн баррелей, или 24%.

В прошлом рост запасов дистиллятов в это время года был связан либо с высокими ценами (в 2000-2005 гг), либо с циклом спада экономики (в 2001-2008 гг).

Существуют признаки того, что подобная ситуация повторяется. Поставки дистиллятов на потребительский рынок США (показатель, позволяющий оценить потребление) за период с 5 ноября по 2 декабря составили 3,73 млн баррелей в день. Это минимум с 2015 года.

Чистый экспорт дистиллятов сократился примерно до 1,0 млн баррелей в день против 1,4 млн баррелей в день в сентябре, что говорит о сокращении потребления и в других странах.

На фоне замедления мировой экономики сокращение потребления средних дистиллятов со стороны промышленности и сектора грузоперевозок позволяет пополнить истощенные запасы.