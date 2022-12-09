МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию пятницы опустился на 0,3%, и на 0,1% — за неделю, следует из данных Московской биржи. Объем ФНБ за ноябрь увеличился на 15,43 миллиарда рублей

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 0,3%, до 2177,85 пункта, долларовый РТС вырос — на 0,23%, до 1099,12 пункта. Разница в динамике объясняется укреплением рубля к доллару на 37 копеек, до 62,4 рубля.

За неделю индекс Мосбиржи опустился на 0,1%, РТС — на 0,76%.