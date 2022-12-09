МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Золото дорожает приблизительно на 1% в пятницу вечером, свидетельствуют данные торгов. Рост цены связан с тем, что рынки ожидают смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

По состоянию на 19.47 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 16,15 доллара, или на 0,9% — до 1 817,65 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 2,72% — до 23,878 доллара за унцию. С понедельника желтый металл дорожает приблизительно на 0,2%.

Очередное заседание ФРС запланировано на 13-14 декабря. По его итогам регулятор объявит решение по ключевой ставке и обновит макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит глава американского ЦБ Джером Пауэлл.

По данным CME Group, 77% экспертов ожидают, что ФРС повысит ставку лишь на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. До этого регулятор четыре раза подряд повышал ставку на 75 базисных пунктов.

Доллар США реагирует небольшим снижением на ожидания инвесторов от Федрезрва. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,03%, до 104,75 пункта. Ослабление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Кроме того, инвесторы обращают внимание на статистику по промышленной инфляции в США в ноябре. В годовом выражении показатель замедлился до 7,4% с октябрьских 8,1%, в то время как ожидалось замедление до 7,2%. В месячном выражении показатель ускорился до 0,3%, тогда как прогнозировалось сохранение на уровне в 0,2%.