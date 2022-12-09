МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Основные индексы Уолл-стрит сегодня снизились, поскольку более значительный, чем ожидалось, рост цен производителей за месяц усилил опасения насчет того, что Федеральная резервная система может дольше придерживаться курса на сильное повышение процентных ставок.

Как сообщило агентство Reuters, цены производителей в США в ноябре выросли в годовом сравнении на 7,4%, показал отчет Министерства труда. Экономисты ждали роста на 7,2%. Тем не менее, рост оказался ниже октябрьских 8%.

Базовый индекс цен производителей, исключающий такие подверженные сильным колебаниям компоненты, как продовольствие и энергоносители, вырос на 6,2% по сравнению с прогнозами роста на 5,9%.

"Это разочаровывает и показывает, что мы застряли на этом уровне инфляции, словно на беговой дорожке. Я не удивлен текущей распродажей на рынке", — сказал Роберт Павлик, старший портфельный менеджер Dakota Wealth в Фэрфилде.

Тем не менее, оценка вероятности того, что ФРС на следующей неделе повысит свою процентную ставку на 50 базисных пунктов до 4,25%-4,50%, практически не изменилась, поскольку отчет также показал, что базовый инфляционный тренд замедлился.

В следующий вторник выйдут данные по потребительским ценам за ноябрь.

Предварительные данные Мичиганского университета по настроениям потребителей показали улучшение до 59,1 пункта в декабре с 56,8 пункта в ноябре, что помогло фондовым индексам отскочить от своих минимумов.

Основные индексы Уолл-стрит оказались под давлением в декабре после двух последовательных месяцев роста. Инвесторы опасаются, что из-за длительного повышения ставок в США в следующем году наступит рецессия.

В четверг американские фондовые индексы прервали недавнюю череду потерь. Перед этим данные показали, что первичные заявки на пособия по безработице на прошлой неделе слегка выросли, что говорит об ухудшении ситуации на рынке труда.

На момент написания статьи индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 86,15 пункта, или 0,26%, до 33 695,33 пункта, индекс S&P 500 — на 5,98 пункта, или 0,15%, до 3 957,53 пункта, а индекс Nasdaq Composite — на 16,35 пункта, или 0,15%, до 11 065,66 пункта.

Акции крупных компаний, связанных с технологиями и ростом, таких как Alphabet Inc, Nvidia Corp, Tesla Inc и Amazon.com, демонстрировали смешанную динамику.

Акции Netflix Inc выросли на 4,5% после того, как Wells Fargo повысил рейтинг акций этого гиганта потокового вещания с "наравне с рынком" до "выше рынка". Акции розничного продавца подержанных автомобилей Carvana Co упали на 8% после того, как Jefferies вдвое понизил их целевую стоимость.

Акции производителя чипов Broadcom Inc выросли на 3,6% после того, как его оценка выручки за текущий квартал оказалась выше прогнозов Уолл-стрит.

Бумаги Lululemon Athletica Inc упали на 12,2% после того, как производитель спортивной одежды предупредил о возможных более низких, чем ожидалось, выручке и прибыли в праздничном квартале.

Акции Boeing Co выросли на 1,6% на сообщении о планах компании на следующей неделе объявить о соглашении с United Airlines на поставку 787 Dreamliner.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество падающих акций превзошло число растущих в соотношении 1,13 к 1, а на бирже Nasdaq — в соотношении 1,18 к 1.

В составе S&P зафиксировано пять новых 52-недельных максимумов и один новый минимум, а у Nasdaq — 24 новых максимума и 96 новых минимумов.