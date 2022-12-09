МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги пятницы ростом, при этом по итогам недели продемонстрировали снижение, следует из данных торгов.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,06% — до 7476,63 пункта, французский CAC 40 — на 0,46%, до 6677,64 пункта, немецкий DAX — на 0,74% — до 14370,72 пункта.

А за всю неделю FTSE 100 сократился на 1,05%, CAC 40 — на 0,96%, DAX — на 1,09%. С понедельника на европейских рынках преимущественно преобладал пессимизм, вызванный опасениями трейдеров за перспективы глобальной экономики.

Инвесторы в Европе по-прежнему находятся в ожидании заседаний Европейского центробанка и Банка Англии, которые пройдут в следующий четверг. Рынки будут оценивать не только решения регуляторов по ставкам, но и возможные сигналы относительно их действий в следующем году.

Также на следующей неделе, в пятницу, Евростат опубликует окончательную оценку роста потребительских цен в еврозоне по итогам ноября. Ожидается, что годовая инфляция замедлилась в прошлом месяце до 10% с 10,6% в октябре, как и показала предварительная оценка.