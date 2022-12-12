МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов понедельника слабеет к доллару и евро, при этом повышается к юаню: доллар по 62,6 рубля, евро — по 65,64 рубля, юань — по 8,96 рубля, следует из данных Московской биржи. Стоимость доллара растет к мировым валютам в ожидании решений ФРС США

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.18 мск растет на 17 копеек — до 62,6 рублей, евро — на 9 копеек, до 65,64 рубля, юаня — понижается на 1,8 копейки, до 8,96 рубля.