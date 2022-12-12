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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221212/839132355.html
Курс рубля на Московской бирже снижается к доллару и евро, растет к юаню
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Рубль в начале торгов понедельника слабеет к доллару и евро, при этом повышается к юаню: доллар по 62,6 рубля, евро — по 65,64 рубля, юань — по 8,96 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 12.12.2022
валюта, рынки, новости, курсы валют, рубль, юань, доллар, евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов понедельника слабеет к доллару и евро, при этом повышается к юаню: доллар по 62,6 рубля, евро — по 65,64 рубля, юань — по 8,96 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.18 мск растет на 17 копеек — до 62,6 рублей, евро — на 9 копеек, до 65,64 рубля, юаня — понижается на 1,8 копейки, до 8,96 рубля.