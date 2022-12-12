МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам в понедельник утром поднимается, свидетельствуют данные торгов. Рынки ждут решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, а также статистику по инфляции в США позднее на неделе. Курс рубля на Московской бирже снижается к доллару и евро, растет к юаню

По состоянию на 7.38 мск курс евро к доллару снижался до 1,0518 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,053 доллара. Курс доллара к иене рос до 136,89 иены со 136,56 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,33%, до 105,15 пункта.

На текущей неделе инвесторы ожидают ряд важных для валютного рынка событий. Так, во вторник станут известны данные по инфляции в США за ноябрь. Аналитики полагают, что годовой рост потребительских цен замедлился до 7,3% с 7,7% в октябре. Таким образом, значение может показать снижение пятый месяц подряд с пиковых почти 9%, при этом показатель остается заметно выше целевого уровня в 2%.

Очередное заседание Федрезерва запланировано на 13-14 декабря, и по его итогам регулятор объявит решение по ставке, обновит макроэкономические показатели, а затем на пресс-конференции выступит председатель центробанка Джером Пауэлл. Рынки будут следить за сигналами от ФРС, которые могли бы подсказать инвесторам дальнейшие действия ЦБ.

По данным CME Group, 74,7% экспертов ожидают, что регулятор на фоне сильной макростатистики замедлит темпы повышения ставки до 50 базисных пунктов и показатель составит 4,25-4,5% годовых.

Также в среду, 15 декабря, состоятся заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии. Эксперты полагают, что оба регулятора поднимут ставки на 50 базисных пунктов, до 3,5% и 2,5% соответственно. До этого ставки были ими повышены на 75 базисных пунктов.