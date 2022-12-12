МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник снижаются, свидетельствуют данные торгов. Рынки следуют за динамикой бирж США. Стоимость доллара растет к мировым валютам в ожидании решений ФРС США

По состоянию на 7.45 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,63% — до 3186,63 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,48%, до 2065,93 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,86%, до 19531 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшается на 0,55% — до 2375,28 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,42%, до 7182,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,19%, до 27841 пунктов.

Американские фондовые индексы завершили торги пятницы снижением на 0,09-0,9% в ожидании заседания ФРС США, запланированного на 13-14 декабря. По данным CME Group, более 74% экспертов ожидают повышения ставки на 50 базисных пунктов — до 4,25-4,5% годовых. Ранее регулятор четыре раза подряд повышал ставку на 75 базисных пунктов.

Кроме того, инвесторы пребывают в ожидании данных об инфляции в США, которые будут опубликованы во вторник вечером. Также в четверг пройдут заседания Европейского центробанка и Банка Англии.