МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Золото дешевеет в понедельник утром, торгуясь чуть ниже 1 800 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. Укрепление доллара сдерживает цену на драгоценный металл. Стоимость доллара растет к мировым валютам в ожидании решений ФРС США

По состоянию на 7.46 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 11,7 доллара, или на 0,65%, — до 1 799 долларов за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,77% — до 23,535 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,28%, до 105,11 пункта. Укрепление доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

На текущую неделю запланирован ряд важных событий для рынков. Так, во вторник станут известны данные по годовой инфляции в США за ноябрь. Рынки ждут очередного замедления роста потребительских цен в стране — до 7,3% с 7,7% в октябре. При этом значение остается заметно выше целевых 2%.

Заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США запланировано на 13-14 декабря, по его итогам регулятор примет решение по ставке, обновит макроэкономические прогнозы, а затем выступит председатель центробанка Джером Пауэлл. Рынки в целом ждут повышения ставки на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5%, что слабее предыдущих четырех повышений на 75 базисных пунктов.

Золото чувствительно к макростатистике из США и сигналам ФРС по монетарной политике, что отражается на курсе доллара, который влияет на золото. Традиционно "ястребиные" настроения поддерживают доллар, что негативно для золота.