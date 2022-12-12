МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в понедельник растут перед публикацией статданных по инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.05 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,23% — до 33819 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,37%, до 11724,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,28%, до 3979,5 пункта.

Инвесторы находятся в ожидании статданных по потребительским ценам в США, публикация которых запланирована на вторник. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам ноября замедлилась до 7,3% с 7,7% месяцем ранее.

Такой прогноз дает надежду на то, что монетарная политика Федеральной резервной системы США будет менее "ястребиной". Тем не менее, по данным CME Group, большинство аналитиков полагают, что регулятор повысит учетную ставку на 50 базисных пунктов.

Следующее заседание ФРС США пройдет 13-14 декабря.