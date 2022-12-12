МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. В понедельник цены на медь снижаются на опасениях относительно экономики КНР в условиях борьбы с коронавирусом, передает агентство Reuters. Кроме того, на рынке ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по процентным ставкам.

В 10.45 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME снизились в цене на 1,2%, до 8451 доллара за тонну. В пятницу котировки достигли максимума почти за шесть месяцев.

В Китае отмечается стремительный рост числа новых случаев заражения коронавирусом после того, как власти смягчили карантинные ограничения. Многие опасаются, что новая волна COVID окажет сильное давление на хрупкую систему здравоохранения и приостановит деловую активность в стране.

"С точки зрения состояния экономики, Китай находится в уязвимом положении. Эпидемиологическая ситуация (стремительно) ухудшается, и вопрос в том, отражают ли цены реальное положение вещей", — отметил Дэн Смит, глава исследовательского подразделения в Amalgamated Metals Trading.

"В ближайшие недели цены на цветные металлы могут снизиться из-за проблем (с коронавирусом) в Китае", — добавил он.

Многие металлургические предприятия оставили в силе антиковидные ограничения, чтобы минимизировать риск заражения и последствия для производства металлов.