МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на сою в Чикаго в понедельник снижаются второй день подряд, отступая от достигнутого на прошлой неделе 3-месячного максимума. Как сообщает Reuters, инвесторы опасались, что рост числа зараженных Covid-19 в Китае негативно отразится на спросе, тогда как прошедшие в выходные дожди в Аргентине поумерили беспокойство, вызванное засухой в этой стране, сказали аналитики.

Пшеница же компенсировала понесенные в пятницу потери и восстанавливается от годового минимума. Кукуруза также торгуется с повышением.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT около 11.44 по Гринвичу снизились на 1,4%, до 14,62 3/4 доллара за бушель. В четверг контракты достигли почти 3-месячного пика 14,92 3/4 доллара.

Недавнее ралли котировок было спровоцировано данными по экспортным продажам в Китай, который остается крупнейшим импортером сои, а также надеждами на ослабление Пекином ограничительных мер.

Однако настроения инвесторов ухудшились, так как рост числа заболевших в Китае ускорился на фоне смягчения карантинных ограничений.

"Даже если ситуация в Китае нормализируется, в краткосрочной перспективе в стране будут закрываться магазины и рестораны", — отметил аналитик Rabobank Майкл Магдовиц.

Пшеница на CBOT выросла в цене на 1,9%, до 7,48 1/2 доллара за бушель, после падения на прошлой неделе до самого низкого уровня с октября 2021 года.

Кукуруза прибавила 0,7%, до 6,48 3/4 доллара.