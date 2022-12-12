МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть Brent могут восстановиться и стремительно преодолеть отметку 90 долларов США за баррель на фоне разворота Федеральной резервной системы (ФРС) в сторону более мягкой денежно-кредитной политики, а также "успешного" открытия экономики Китая. Об этом в понедельник заявили в Bank of America (BofA) Global Research, передает Reuters.

В последнее время цены на нефть устойчиво снижаются на опасениях относительно того, что ослабление мировой экономики затормозит спрос на топливо. Котировки нацелены продемонстрировать падение по итогам второго квартала подряд.

Нефть Brent в понедельник торгуется около 75,95 доллара за баррель. Согласно прогнозу Bank of America, средняя цена барреля нефти Brent в 2023 году составит 100 долларов. Причиной укрепления станет восстановление спроса на нефть в Китае после смягчения ограничительных мер, а также падение добычи в России примерно на 1 млн баррелей в день вследствие введенных ЕС санкций.

Для поддержания цен на нефть сокращение добычи ОПЕК+ на 2 млн баррелей в день, вероятно, будет реализовано в полной мере, полагают в банке.

На прошлой неделе власти Китая внесли наиболее радикальные за три года пандемии изменения в политику борьбы с коронавирусом.

Однако "прогнозы роста спроса и цен в 2023 году сильно зависят от темпов роста спроса в Китае и Индии, так что отсрочка открытия азиатских экономик повлияет на ожидаемую траекторию цен", отметили в банке. Перспективы борьбы с коронавирусом, впрочем, могут оказаться не утешительными, "учитывая низкий уровень иммунитета в Китае", заключают аналитики.