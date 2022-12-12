МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы на открытии торгов понедельника умеренно растут, рынки ожидают публикации статистики по инфляции в стране, а также заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии эксперта.

По состоянию на 18.10 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,4%, до 33611,87 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,19%, до 11025,33 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,25%, до 3944,41 пункта.

На среду, 14 декабря, запланировано заседание Федеральной резервной системы. Рынки закладывают повышение ставки центробанка на 50 базисных пунктов – до 4,25-4,5%. До этого Федрезерв четыре раза подряд повышал ставку на 75 пунктов. Возможное смягчение монетарной политики регулятора положительно влияет на фондовые рынки США.

При принятии решения ФРС обратит внимание на статистику по инфляции в США, публикация которой запланирована на вечер вторника. Аналитики полагают, что годовой рост потребительских цен за ноябрь замедлился до 7,3% с 7,7% в октябре. Таким образом, значение может показать снижение пятый месяц подряд с пиковых почти 9%, при этом показатель остается заметно выше целевого уровня в 2%.

"В среду будет решающий день, так как данные по инфляции и решение ФРС — это большие "кочки", которые рынку нужно преодолеть, если он хочет попытаться начать ралли", — сказал агентству Франс Пресс аналитик Briefing.com Патрика О'Хэйр (Patrick O'Hare), добавив. что если хотя бы одно из событий разочарует рынки, то они вряд ли смогут начать ралли в конце этого года.