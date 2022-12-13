МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник показывают разнонаправленную динамику, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ожидают статистики по инфляции в США. Аналитики ждут замедления годовой инфляции в США в ноябре

По состоянию на 7.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,61% — до 3 172,36 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,61%, до 2 049,38 пункта, гонконгский Hang Seng Index растет на 0,67% — до 19 595 пунктов. Южнокорейский KOSPI сокращается на 0,1% — до 2 369,36 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,22% — до 7 196,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,38%, до 27 949,5 пункта.

Позже во вторник рынки ждут статистику по потребительским ценам в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам ноября замедлилась до 7,3% с 7,7% месяцем ранее.

Также трейдеры ожидают череду заседаний мировых центробанков. Так, 13-14 декабря пройдет заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 77% экспертов ожидают, что регулятор на фоне сильной макростатистики замедлит темпы повышения ставки до 50 базисных пунктов. Таким образом, по итогам декабрьского заседания ставка может составить 4,25-4,5% годовых.

А в четверг, 15 декабря, решения по ставке примут Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии.