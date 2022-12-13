МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Во вторник китайский юань немного укрепился против доллара США. Инвесторы проигнорировали слабые данные по кредитованию и сосредоточили внимание на перспективах оживления экономики в результате дальнейшего ослабления карантинных мер, передает Reuters.

Согласно вышедшим в понедельник данным, объем нового кредитования в Китае в ноябре вырос меньше, чем ожидалось, составив 1,21 трлн юаней (173,38 млрд долларов США) при прогнозе 1,35 трлн юаней.

"Мы считаем, что в ближайшие несколько месяцев, пока на ранних стадиях отмены ограничений Китай испытывает шоки, спрос на кредиты будет хрупким, — сказала экономист Bank of America Хелен Цяо. По ее словам, спрос на финансирование будет восстанавливаться в 1-м квартале следующего года, по мере постепенного роста расходов потребителей и оживления рынка недвижимости.

На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на уровне 6,9856, а на момент написания статьи торговалась 6,9770, чуть ниже уровня закрытия понедельника. Народный банк Китая установил на вторник срединный курс на уровне 6,9746 против 6,9565 на предыдущей сессии.

В понедельник в Китае было зарегистрировано 7 679 случаев заражения COVID-19, то есть намного меньше, чем в конце ноября, когда число случаев превышало 30 000 в день. Такое сокращение может быть обусловлено замедлением темпов тестирования населения в рамках отхода от политики нулевой терпимости к COVID.

Посол Китая в США Цинь Ган сказал в понедельник, что ожидает дальнейшего смягчения ограничений в ближайшем будущем, в том числе упрощения порядка международных поездок.

Индекс доллара снизился до 104,986 от уровня закрытия предыдущей сессии 105,131. Во вторник выйдут данные по инфляции в США, а в среду будет опубликовано решение заседания ФРС.

Оффшорный юань торговался на 0,08% ниже континентального, по 6,9826 за доллар. По словам аналитиков, рост оффшорного юаня, который на прошлой неделе поднялся против доллара на 0,7%, видимо, выдыхается.

Аналитики также считают, что после заседания ФРС пара доллар/оффшорный юань может подняться выше 7, чему будет способствовать ослабление связанного с отменой некоторых ограничений оптимизма.

"Уже проведенная коррекция политики управления COVID во многом учтена в котировках, и информация о высоких уровнях смертности и госпитализаций" может приблизить оффшорный юань к 7, сказала аналитик Maybank Фиона Лим.