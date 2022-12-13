МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Правительство Швейцарии ожидает, что в следующем году рост экономики страны замедлится, но ей удастся избежать рецессии, а дефицит энергоносителей не спровоцирует широко распространенного сокращения производства, сообщило агентство Reuters.

Во вторник Государственный секретарит по делам экономики (SECO) подтвердил сентябрьский прогноз, согласно которому в этом году ВВП Швейцарии вырастет на 2,0%. В следующем году ожидается замедление роста до 1,0%.

"Это указывает на слабость роста швейцарской экономики, а не на глубокую рецессию", — сказано в заявлении SECO.

Предыдущий прогноз предполагал рост ВВП в 2013 году на 1,1%.

Эти прогнозы скорректированы с целью исключить воздействие крупных спортивных соревнований и предполагают, что ни этой, ни следующей зимой дефицита энергоносителей не будет.

"Вместе с тем энергетическая ситуация в Европе, вероятно, останется напряженной, а цены на газ и электроэнергию будут высокими", — отметили в SECO.

"Более того, высокая инфляция в мировой экономике и ужесточение денежно-кредитной политики, видимо, будут сдерживать спрос", — добавили в секретариате.

В SECO также ожидают, что в 2024 году ВВП Швейцарии вырастет на 1,6% на фоне нормализации ситуации в энергетике, ослабления инфляции и восстановления мировой экономики.

По прогнозу секретариата, в этом году инфляция в Швейцарии составит 2,9%, в следующем году она замедлится до 2,2%, а в 2024 году — до 1,5%.

Швейцарская экономика — одна из наиболее устойчивых в Европе, благодаря наличию большого фармацевтического сектора и низких уровней безработицы.

Другие прогнозисты, включая институт KOF, понизили прогнозы ВВП на это и следующий годы, но ожидают его роста. Индекс менеджеров по снабжению в ноябре также указал на рост активности.

Швейцарский национальный банк опубликует свои обновленные прогнозы в четверг, по итогам очередного заседания, посвященного денежно-кредитной политике.