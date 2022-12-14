МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Китайский юань снизился в среду, так как трейдеры были осторожны перед оглашением решения ФРС, сообщает агентство Reuters.

Быстрый рост числа заражений COVID-19 в Китае также подавлял настроения инвесторов.

Курс доллара США к юаню "по-прежнему зависит от двух противодействующих сил: новой волны COVID и информации об ослаблении ограничений", говорят аналитики Maybank.

Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на трехмесячном минимуме 6,9535 против 6,9746 во вторник. Пара открылась на уровне 6,9480, а на момент написания статьи торговалась по 6,9618.

В первой половине сессии торги были малоактивными, и к полудню их оборот составил около 9,1 млрд долларов США, а в среднем за полдня обменивается примерно 15 млрд долларов.

По словам нескольких трейдеров, сокращение объемов было обусловлено не только осторожностью участников рынка перед объявлением важного решения ФРС, но и приближением праздничного периода, когда объемы падают.

На четырех последних заседаниях ФРС повышала ключевую ставку на 75 базисных пунктов. Ожидается, что в среду она повысит ее на 50 базисных пунктов.

"Разница в процентных ставках все еще играет в пользу доллара США, — говорят аналитики Morgan Stanley. — Но мы считаем вполне вероятным, что (китайские) экспортеры будут конвертировать доллары в юани, потому что обычно они покупают юань, когда он силен, и продают, когда он слабеет",

В банке ожидают, что ФРС закончит цикл ужесточения политики в январе 2023 года, и прогнозируют, что в следующем году юань вырастет против доллара на 3%.

Спрос китайских компаний на юань обычно растет к концу календарного года и перед наступлением Нового года по лунному календарю.

На момент написания статьи индекс доллара вырос до 104,08 от уровня закрытия вторника 103,98.

Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 6,9676.