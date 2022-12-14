МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei закрылся на двухнедельном максимуме, следуя за ростом на Уолл-стрит. Как сообщает Reuters, более низкий, чем ожидалось, показатель инфляции в США усилил ожидания того, что Федеральная резервная система может смягчить свою позицию по повышению процентных ставок.

Фондовый индекс Nikkei вырос за день на 0,72% до 28 156,21 пункта, что стало самым высоким значением с 1 декабря. Более широкий индекс Topix поднялся на 0,6% до 1 977,42 пункта.

Американские фондовые индексы повысились после того, как неожиданно небольшой рост потребительских цен поддержал надежды на то, что ФРС может вскоре сократить степень повышения процентных ставок, сдерживающих инфляцию.

"Инвесторы вздохнули с облегчением после замедления темпов инфляции в США, — сказал Соити Арисава, главный управляющий отдела инвестиционных исследований в IwaiCosmo Securities. — Но они по-прежнему осторожны в ожидании результатов заседания Федерального комитета по операциям на открытых рынках, которое может изменить рыночную динамику".

Росту Nikkei способствовали акции тяжеловесов технологического сектора. Наибольший вклад в рост индекса внесли бумаги поставщика оборудования для производства микросхем Tokyo Electron, которые выросли на 1,9%.

Акции производителя полупроводниковых пластин Shin-Esu Chemical подорожали на 3,01%, а производителя кондиционеров Daikin Industries — на 1,18%.

Бумаги Toray Industries, ведущего производителя материалов из углеродного волокна для самолетов, подскочили на 6,95% на новостях о том, что United Airlines сделала большой заказ у Boeing, включая 100 самолетов Dreamliner.

Акции Toray помогли субиндексу текстильной промышленности подняться на 2,96%. Он стал лидером среди 33 отраслевых субиндексов Токийской фондовой биржи.

Акции Skymark Airlines, которая ранее была банкротом, открылись на 8,7% выше цены первичного размещения после повторного включения в котировальный список биржи. Они завершили торги на отметке 1 277 иен, что на 0,4% выше цены открытия.

Тем не менее сектор авиаперевозок понес самые большие потери среди отраслевых субиндексов — он опустился на 0,9%.