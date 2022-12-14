МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в среду снижаются в преддверии решений по монетарной политике Европейского центробанка и Банка Англии, следует из данных торгов. Промышленное производство в еврозоне выросло на 3,4 процента

По состоянию на 13.42 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,3%, до 7479,57 пункта, французский CAC 40 — на 0,63%, до 6703,27 пункта, немецкий DAX — на 0,73%, до 14391,41 пункта.

Эта неделя насыщена заседаниями мировых центробанков. Позднее в среду свое решение по монетарной политике опубликует Федеральная резервная система США. Большинство аналитиков полагают, что регулятор повысит учетную ставку на 50 базисных пунктов.

А в четверг итоги своих заседаний опубликуют Европейский центробанк и Банк Англии. Инвесторы полагают, что регуляторы ужесточат монетарную политику в связи с по-прежнему высокой инфляцией.

По словам старшего аналитика по инвестициям и рынкам в Hargreaves Lansdown Сюзанны Стритер (Susannah Streeter), которые приводит агентство Блумберг, все еще существует высокая вероятность того, что более высокая инфляция будет воздействовать на экономику, что будет означать сохранение высоких процентный ставок центробанками.