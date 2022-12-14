МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть в среду растут, поскольку в ОПЕК и Международном энергетическом агентстве (IEA) прогнозируют отскок спроса в течение следующего года, передает Reuters. Кроме того, ожидается, что Федеральная резервная система (ФРС) поумерит темпы повышения процентных ставок на фоне замедления инфляции в США.

Около 11.44 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с повышением на 76 центов, или 0,9%, по 81,44 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 80 центов, до 76,19 доллара за баррель.

На рынке фьючерсов на нефть Brent укрепилась бэквордация, когда ближайшие фьючерсы торгуются выше контрактов с более поздними сроками поставки. Это может говорить об ослаблении опасений относительно избытка предложения. При этом на прошлой неделе наблюдалась обратная ситуация — контанго.

В ОПЕК ожидают, что спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,25 млн баррелей в день, до 101,8 млн баррелей в день. Существует потенциал роста спроса в Китае, крупнейшем импортере нефти, отметили в картеле.

Между тем в IEA полагают, что потребление нефти в Китае в следующем году восстановится после сокращения на 400 000 баррелей в день в 2022 году. В агентстве повысили прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году до 1,7 млн баррелей в день. Мировой спрос на нефть в следующем году может достичь 101,6 млн баррелей в день, ожидают в IEA.

Кроме того, данные указывают на восстановление автомобильного и воздушного трафика в КНР.

Тем не менее Стивен Бреннок из PVM предупреждает, что, "хотя недавнее решение Пекина ослабить карантинные меры является позитивным шагом, спрос отреагирует ростом только со 2-го квартала 2023 года".