Американский фондовый индекс NASDAQ вырос на 0,21 процента в ожидании решений ФРС
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду растут в преддверии публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), следует из данных торгов.
По состоянию на 17.39 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,29%, до 34209,08 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,21%, до 11280,59 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,28%, до 4030,85 пункта.
Фондовые индексы США увеличиваются после активного роста во вторник. Инвесторы оптимистично отреагировали на данные о большем, чем ожидалось, замедлении инфляции в стране по итогам ноября.
Эти данные подтвердили ожидания инвесторов относительно итогов декабрьского заседания ФРС США, которые будут опубликованы позднее в среду. По данным CME Group, почти 80% опрошенных аналитиков ждут повышения ставки регулятором на 50 базисных пунктов – до 4,25-4,5%.
Кроме того, более 50% аналитиков закладывают сценарий, в котором, после повышения на 50 базисных пунктов в декабре, ФРС в феврале еще сократит темпы повышения – до 25 базисных пунктов.
https://1prime.ru/Financial_market/20221214/839172060.html