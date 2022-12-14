МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду растут в преддверии публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), следует из данных торгов. "Запасной план". Названы страны, которые не будут "плясать под дудку" США

По состоянию на 17.39 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,29%, до 34209,08 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,21%, до 11280,59 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,28%, до 4030,85 пункта.

Фондовые индексы США увеличиваются после активного роста во вторник. Инвесторы оптимистично отреагировали на данные о большем, чем ожидалось, замедлении инфляции в стране по итогам ноября.

Эти данные подтвердили ожидания инвесторов относительно итогов декабрьского заседания ФРС США, которые будут опубликованы позднее в среду. По данным CME Group, почти 80% опрошенных аналитиков ждут повышения ставки регулятором на 50 базисных пунктов – до 4,25-4,5%.

Кроме того, более 50% аналитиков закладывают сценарий, в котором, после повышения на 50 базисных пунктов в декабре, ФРС в феврале еще сократит темпы повышения – до 25 базисных пунктов.