МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. В среду цены на золото колеблются без особых изменений, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию перед обнародованием решения Федеральной резервной системы (ФРС), передает Reuters.

По состоянию на 14.31 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с понижением на 0,1%, по 1808,58 доллара за унцию. Фьючерсы на золото снизились на 0,3%, до 1820,30 доллара.

"Текущее небольшое снижение котировок — это следствие фиксации прибыли после ралли. Рынок ждет решения ФРС (по процентным ставкам)", — отметил Дэвид Мегер из High Ridge Futures.

В ходе предыдущей сессии цены на золото подскочили выше ключевого уровня 1800 долларов до более чем 5-месячного максимума. Рынок позитивно отреагировал на менее значительный, чем ожидалось, рост потребительских цен в США в ноябре.

Решение ФРС по процентным ставкам будет обнародовано в 19.00 по Гринвичу в среду, затем состоится пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. Как ожидается, центральный банк повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов.

"Любое смягчение риторики ФРС может создать потенциал для восстановления цен на золото", — считает Карло Альберто де Каса, аналитик Kinesis Money.

"С другой стороны, ужесточение денежно-кредитной риторики может спровоцировать фазу консолидации или небольшую коррекцию вниз (на рынке золота), даже если основной тренд останется восходящим", — добавил он.

Менее активное повышение процентных ставок снижает альтернативные издержки владения золотом, которое не приносит гарантированного дохода.

"Трейдеры зациклены на идее о том, что в начале 2023 года ФРС будет сворачивать цикл повышения процентных ставок. Эта идея доминирует на многих рынках, в том числе на рынке золота", — добавил Мегер из High Ridge Futures.

Между тем доллар колеблется на 6-месячном минимуме, делая золото более доступным для держателей других валют.

Серебро на рынке спот подорожало на 0,4%, до 23,82 доллара. Платина снизилась на 1%, до 1022,00 долларов, а палладий торговался с понижением на 1,2%, по 1906,00 долларов.