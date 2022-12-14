МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Цена золота вечером в среду слабо снижается, в то время как рынки ожидают результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии эксперта. Золото торгуется у флэтовой линии в ожидании решения ФРС США

По состоянию на 20.11 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 4,8 доллара, или на 0,26%, — до 1 820,7 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,66% — до 24,148 доллара за унцию.

Годовая инфляция в США по итогам ноября замедлилась больше ожиданий – до 7,1% с 7,7% месяцем ранее при прогнозе в 7,3%. Месячная инфляция также оказалась меньше прогнозов и составила 0,1% против 0,4% в октябре.

Темпы роста потребительских цен в стране для инвесторов являются одним из главных определяющих факторов в отношении дальнейших действий ФРС. По данным CME Group, 79,4% аналитиков закладывают повышение учетной ставки регулятора на 50 базисных пунктов на заседании в среду, 14 декабря.

"Любые мягкие комментарии, исходящие от регулятора, могут дать золоту новый толчок. И наоборот, "ястребиная" риторика может определить фазу консолидации или умеренной коррекции… ", — сказал порталу MarketWatch аналитик Kinesis Money Карло-Альберто де Каса (Carlo Alberto De Casa).