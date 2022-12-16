МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. В пятницу цены на сою, кукурузу и пшеницу в Чикаго консолидируются, поскольку рынки встревожены планами центральных банков относительно процентных ставок. Кроме того, трейдеры следят за метеопрогнозами и данными по экспорту, сообщает Reuters.

В 12.51 по Гринвичу наиболее активные фьючерсы на сою на CBOT снизились в цене на 0,2%, до 14,70 1/4 доллара за бушель.

Фьючерсы на кукурузу на CBOT снизились на 0,1%, до 6,52 3/4 доллара за бушель, пшеница подорожала на 0,4%, до 7,60 1/4 доллара.

Инвесторы снова обеспокоены рисками рецессии, поскольку ФРС США, Банк Англии и Европейский центральный банк просигнализировали о дальнейших повышениях процентных ставок ради ослабления инфляции.

"Рынок пытается прийти в себя после заявлений центральных банков США, Великобритании и Европы", — отметили в Saxo Bank.

Соя продолжает получать поддержку на фоне более активного, чем ожидалось, экспортного спроса. Согласно вышедшим в четверг данным Минсельхоза США, экспортные продажи этой культуры на отчетной неделе составили 2,943 млн тонн.

Засуха в Аргентине и южной части Бразилии также укрепляет цены на сою и кукурузу.

Продолжающиеся поставки дешевой пшеницы из России и Украины ограничивают цены на экспортном рынке. Вместе с тем трейдеры обеспокоены потенциальными перебоями в поставках из-за зимних холодов и затянувшегося российско-украинского конфликта.