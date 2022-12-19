МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в понедельник, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают вероятность глобальной рецессии. Американские биржи падают на опасениях за мировую экономику

По состоянию на 7.39 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшается на 1,31%, до 3126,41 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,13%, до 2016,45 пункта; гонконгский Hang Seng Index — на 0,27%, до 19396,33 пункта. Японский Nikkei 225 падает на 1,12%, до 27219,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,2%, до 7134,7 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,55%, до 2347,02 пункта.

Инвесторы оценивают вероятность экономической рецессии на фоне повышения ставок мировыми центробанками. Так, на прошлой неделе Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ключевую ставку на 50 базисных пунктов, а в четверг — Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии. При этом ЦБ подтвердили, что ожидают дальнейших повышений.

Аналитик Тан Бун Хен (Tan Boon Heng), слова которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, считает, что "ястребиная риторика" указывает на "растущие риски глобальной рецессии".