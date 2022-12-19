МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару поднимается в понедельник утром, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают итоги заседания Банка Японии во вторник. Фондовые биржи АТР снижаются

По состоянию на 7.49 мск курс евро к доллару рос до 1,0607 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0582 доллара, курс доллара к иене снижался до 136,07 иены со 136,69 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,12%, до 104,58 пункта.

Во вторник Банк Японии объявит свое решение по монетарной политике. Рынки ожидают, что регулятор оставит ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Ставка находится на отрицательном уровне с января 2016 года. В то же время мировые центробанки в целом склонны повышать ключевые ставки на фоне высокой инфляции, что усилило на рынках риск рецессии.

Инвесторы также ждут в понедельник публикацию статистики из Германии. Аналитики ожидают роста индекса делового климата в Германии в декабре до 87,4 пункта с 86,3 пункта в ноябре.

Также на неделе будет опубликована третья, окончательная оценка по ВВП США за третий квартал. Эксперты полагают, что оценка роста будет сохранена на уровне 2,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).