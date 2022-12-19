МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Австралийский и новозеландский доллары восстанавливались в понедельник, так как инвесторы отказывались от американской валюты-убежища, сообщает Reuters. Вместе с тем после заседаний нескольких ключевых центральных банков на прошлой неделе инвесторы, видимо, будут сохранять осторожность до конца года.

На момент написания статьи пара австралийский доллар/доллар США торговалась с ростом на 0,4%, по 0,6716. Прошлую неделю пара закончила самым глубоким падением с середины октября (на 1,6%). Уровни сопротивления пары находится на скользящих средних за 21 день и за 10 дней, 0,6737 и 0,6753 соответственно.

Пара новозеландский доллар/доллар США выросла на 0,1%, до 0,6385, после снижения на 0,5% на прошлой неделе. Пара торгуется недалеко от достигнутого на прошлой неделе максимума за шесть месяцев 0,6513, но перед ним находится сопротивление 0,64.

Индекс доллара снизился на 0,2%, в основном за счет укрепления иены на 0,6%, в результате которого пара доллар/иена снизилась до 135,91.

В воскресенье информационное агентство Kyodo сообщило, что премьер-министр Японии Фумио Кисида хочет изменить подписанное десять лет назад совместное заявление правительства и центрального банка, чтобы целевой уровень инфляции 2% был представлен в нем более гибко. Это предложение создает предпосылки для коррекции крайне мягкой политики Банка Японии.

С середины сентября индекс доллара снизился почти на 10%, но не исключено, что эта его коррекция скоро закончится на фоне склонности ключевых центральных банков к агрессивному повышению ставок, считает старший экономист Capital Economics Йонас Голтерман.

"Мы по-прежнему думаем, что условий для устойчивого снижения доллара нет, и ожидаем его роста в начале 2023 года", — сказал он.

Обещание властей Китая усилить стимулирование экономики в следующем году не оказало сильной поддержки австралийскому доллару, так как инвесторов больше волнуют краткосрочные социально-экономические последствия вспышек заболеваемости COVID после ослабления карантинных мер.

В пятницу лидер Китая Си Цзиньпин и другие члены высшего руководства страны пообещали в следующем году помогать проблемной экономике достичь ключевых целей.