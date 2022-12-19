МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Золото в понедельник торгуется вблизи флэтовой линии, так как перспективы дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США в следующем году уравновешиваются ослаблением доллара, передает Reuters.

Около 07.09 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось по 1791,56 доллара за унцию. Фьючерсы на золото прибавили 0,1%, до 1802,50 доллара.

Индекс доллара упал на 0,2%, и это сделало золото более привлекательным для держателей иных валют.

Котировки золота пытаются компенсировать понесенные ранее потери, несмотря на ужесточение риторики ФРС, так как динамика доллара и доходности казначейских облигаций остается умеренной, отмечает стратег-аналитик IG Market Йип Джун Ронг.

В пятницу цены на золото продемонстрировали самое значительное с середины ноября недельное падение. Председатель ФРС Джером Пауэлл ранее заявил о том, что центральный банк продолжит повышать ставки в следующем году, несмотря на усиление опасений относительно рецессии.

Вероятно, руководству ФРС придется поднять стоимость заимствований выше 5,1% и удерживать ее на этих уровнях до 2024 года, чтобы обуздать инфляцию. Об этом в пятницу заявили три представителя центрального банка.

"Усиление склонности ФРС к ужесточению политики может оказаться серьезной проблемой для золота", — добавил аналитик.

Золото считается инструментом хеджирования инфляционных рисков и используется как актив-убежище в период экономической и геополитической неопределенности, но рост стоимости заимствований увеличивает альтернативные издержки владения этим металлом.

По мнению технического аналитика Reuters Ван Тао, золото может вновь проверить на прочность поддержку 1776 долларов, прорыв которой откроет котировкам путь к 1731-1748 долларам.

Серебро на рынке спот подешевело на 0,4%, до 23,12 доллара, платина упала на 0,2%, до 989,52 доллара, палладий прибавил 0,7% и торговался по 1725,38 доллара.

Данные World Economics свидетельствуют о падении доверия производителей Китая до самого низкого уровня как минимум с января 2013 года. Вспышки Covid-19 негативно отразились на экономической активности крупнейшего мирового потребителя золота.