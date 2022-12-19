МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США слегка повысились, сообщило агентство Reuters. До этого в течение двух недель на рынке шла распродажа. Акции Tesla на премаркете выросли в свете проведенного Маском опроса о том, стоит ли ему оставаться главой Twitter.

Акции производителя электромобилей выросли на 5%. Как показал опрос, около 57,5% из 17,5 млн проголосовавших хотят, чтобы Илон Маск ушел с поста главы Twitter.

S&P 500 и Nasdaq на прошлой неделе потеряли по 2%. Председатель ФРС Джером Пауэлл указал на дальнейшее ужесточение политики. Центробанк также полагает, что процентные ставки в 2023 году превысят 5%, чего не случалось с 2007 года.

В пятницу свою лепту в негативный настрой внес глава ФРС — Нью-Йорк Джон Уилльямс, сказавший, что сохраняется вероятность более значительного повышения ставок в следующем году, чем сейчас ожидает центробанк.

Однако участники рынка все еще оценивают вероятность повышения ставок в феврале на 25 базисных пунктов — до 4,5%-4,75% — в 73,5%, а в мае ожидается достижение итогового значения на уровне 4,84%.

"Инвесторы сейчас обдумывают вопрос о том, насколько большое давление центробанки готовы оказать на экономику за счет повышений ставок, призванных вернуть инфляцию к целевым уровням", — считает Расс Моулд, инвестиционный директор AJ Bell.

На этой неделе выйдет ряд экономических данных: по закладкам домов, настроениям потребителей, еженедельные данные по заявкам на пособия по безработице и данные по росту расходов на базовое личное потребление за ноябрь. Все это повлияет на настрой инвесторов и даст более полное представление о предстоящих повышениях ставок.

На момент написания статьи фьючерсы e-mini на DJIA выросли на 102 пункта, или 0,31%, e-mini на S&P 500 повысились на 15,5 пункта, или на 0,4%, e-mini на Nasdaq 100 — на 55,5 пункта, или 0,49%.

Акции биотехнологической компании Moderna Inc выросли на 4,2%. Jefferies повысил их рейтинг с "держать" до "покупать", сославшись на возможности в области терапии рака.