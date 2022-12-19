МОСКВА,19 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на сою и кукурузу в Чикаго снижаются в цене в понедельник, поскольку опасения по поводу глобального экономического спада повлияли на котировки, передает Reuters. При этом пшеница отыграла потери предыдущей сессии, поскольку эскалация конфликта на Украине усилила опасения по поводу поставок.

В 12.55 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся на CBOT фьючерсы на сою снизились в цене на 0,3% до 14,75 доллара за бушель. Ранее котировки снижались до 14,60 1/4 доллара за бушель, самого низкого уровня с 13 декабря. Фьючерсы на кукурузу подешевели на 0,5% до 6,49 3/4 доллара за бушель. Пшеница прибавила 0,4% до 7,56 1/4 доллара за бушель.

Опасения по поводу сокращения спроса оказывают давление на котировки большинства сельскохозяйственных товаров. "Центральные банки продолжают борьбу с инфляцией, что заставляет трейдеров беспокоиться о том, что 'мягкой посадки' не будет", — говорится в отчете Hightower.

Федеральная резервная система (ФРС) США, Банк Англии и Европейский центральный банк (ЕЦБ) на прошлой неделе снова дали инвестором повод опасаться рецессии, подав сигнал о дальнейшем повышении процентных ставок для сдерживания инфляции. "Конец года будет отмечен фиксацией прибыли многими фондами после нескольких месяцев очень высокой волатильности", — говорится в записке французской консалтинговой компании Agritel.

Для рынка пшеницы ключевым вопросом остается ситуация на Украине, которая может нарушить поставки. В понедельник Россия нанесла удар беспилотником-камикадзе по ключевым объектам инфраструктуры в Киеве и его окрестностях, а президент Владимир Путин направляется в Беларусь, что усиливает опасения, что он будет давить на президента Лукашенко с тем, чтобы тот присоединился к новому наступлению на Украину.

По словам аналитиков, более холодная, чем обычно, погода в некоторых частях Европы, как ожидается, не причинит большого вреда озимым зерновым и может благоприятно сказаться на посевах во Франции после очень мягкой осени. В 2023 году ожидается рост производства зерна в ЕС и Великобритании, заявила в понедельник отраслевая группа Coceral. Урожайность может улучшиться после того, как сухая и жаркая погода нанесла ущерб посевам во многих частях региона в этом году.