МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника снизился вслед за рублем и котировками рублевых гособлигаций, следует из данных торгов. Зампред ЦБ ждет появления проекта ИИС третьего типа в ближайшей перспективе

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию опустился на 0,13%, до 2129,98 пункта, долларовый РТС упал на 4,55%, до 991,38 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 3,2 рубля, до 67,85 рубля.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения ценовой динамики против закрытия.

РЫНОК ИСКАЛ НАПРАВЛЕНИЕ

Российский рынок акций в понедельник менял направление движения на фоне упавшего в конце года спроса на рублевые инструменты, пытаясь вернуться к росту, особенно во второй половине дня.

При этом ценовой индекс Мосбиржи государственных облигаций потерял в понедельник 0,3%, рубль усилил падение и обновил многомесячные минимумы против основных торгуемых на бирже валют.

"Российский рынок акций торговался на фоне сохраняющейся в последние дни сложной обстановки на зарубежных фондовых площадках. Российские инвесторы также оценивают девятый пакет антироссийских санкций со стороны ЕС, который, впрочем, не преподнес каких-то больших сюрпризов, и ждут ответа РФ на введенный ранее Западом потолок цен на российскую нефть", — комментирует Игорь Додонов из ФГ "Финам".

Западные фондовые индексы вечером менялись разнонаправленно в пределах 0,6%. Стоимость нефти на 18.32 мск росла на 0,8% до 79,7 доллара за баррель сорта Brent. Рынки продолжают с оптимизмом оценивать перспективы относительно спроса на ожиданиях по КНР. Китай является одним из крупнейших импортеров и потребителей нефти, поэтому позитивные ожидания по экономике страны отражаются на перспективах спроса на этот вид сырья.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался вечером на 0,1% до 104,6 пункта. Эта динамика сигнализирует о повышенном спросе на рисковые активы на глобальных рынках.

В лидерах снижения цены в основные торги на Московской бирже — бумаги Ozon (-2,3%), VK (-2%), "Самолета" (-3,8%) и "Яндекса" (-2,2%).

На фоне ощутимого ослабления рубля в лидеры роста вышли акции металлургов: "Русала" (+3,9%), ММК (+3,3%), "Северстали" (+2,5%), НЛМК (+3,3%)", "Норникеля" (+2%). Также выросли бумаги "Московской биржи" (+2,1%).

ПРОГНОЗЫ

Во вторник индекс Мосбиржи может торговаться в зоне отрицательных значений на фоне дивидендного гэпа в акциях "Лукойла", полагает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"По нашим оценкам, отсечка в тяжеловесных акциях компании отберет у индекса Мосбиржи до 50 пунктов. По нашим оценкам, в целом 20 декабря индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2055-2155 пунктов", — добавляет он.

Ориентир для индекса Мосбиржи на предстоящую сессию: 2050–2150 пунктов, оценивает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

По оценкам Антона Кравченко из УК "Первая", индекс Мосбиржи в начале недели может скорректироваться вверх, а потенциальный рост возможен в сторону диапазона 2160–2170 пунктов, полагает он.