МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. В понедельник цены на золото колеблются почти без изменений, поскольку снижение доллара США и фондовых индексов перевешивает ожидания дальнейшего повышения процентных ставок, передает агентство Reuters. Объем торгов небольшой, поскольку рынку не хватает свежих ориентиров.

Около 15.34 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось без изменений, по 1792,14 доллара. Фьючерсы на золото на COMEX выросли на 0,3%, до 1805,10 доллара.

"Активность на рынке ослабла. Участники готовятся к праздникам, трейдеры на рынке золота и серебра ждут новых фундаментальных ориентиров после недавних решений центральных банков", — отметил Джим Уайкофф, старший аналитик Kitco Metals.

На прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что повышение процентных ставок в следующем году продолжится. Другие ведущие центральные банки придерживаются аналогичной риторики.

Золото считается одним из инструментов хеджирования инфляционных рисков. Однако увеличение процентных ставок повышает альтернативные издержки владения драгоценным металлом.

До конца года торги на рынке золота, вероятно, будут проходить в боковом тренде. При этом возможны покупки по более низким ценам со стороны более крупных институциональных инвесторов и фондов, добавил Уайкофф.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит ограничивали снижение цен на золото. На открытии американской сессии индексы были сдержанными после двух недель потерь подряд на опасениях рецессии. При этом доллар ослаб.

В Китае, являющемся основным потребителем золота, рост числа новых случаев COVID-19 сказался на торговой активности на площадках в Пекине. Кроме того, ухудшение эпидемиологической обстановки отмечается и в Шанхае.

В то же время власти КНР заявили, что усилят меры по стабилизации экономики страны на фоне ущерба от COVID-19.

"Котировки некоторых промышленных драгметаллов могут вырасти, но для этого необходимо видеть экономический подъем в Китае", — сказал Филипп Стрейбл, главный рыночный стратег Blue Line Futures в Чикаго.

Спот-цены на серебро снизились на 0,5%, до 23,09 доллара за унцию, платина подешевела до 991,10 доллара за унцию, палладий — на 1,7%, до 1684,31 доллара за унцию.