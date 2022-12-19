МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть замедлили рост, сообщает Reuters. Опасения относительно глобальной рецессии нивелируют оптимизм, связанный с ослаблением антиковидных мер в Китае.

Около 16.13 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с повышением на 23 цента, по 79,27 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 23 цента, до 74,52 доллара за баррель.

Ранее в понедельник котировки обоих сортов росли более чем на 1 доллар за баррель.

"Опасения по поводу надвигающейся глобальной рецессии никуда не уходят, — отметил Боб Йогер из Mizuho. — В таких условиях сложно продемонстрировать значительный рост".