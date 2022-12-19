2022-12-19T20:33:06+03:00
2022-12-19T20:33:06+03:00
2022-12-19T20:33:06+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221219/839232575.html
Нефтяные котировки утратили часть достигнутых ранее позиций
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Цены на нефть замедлили рост, сообщает Reuters. Опасения относительно глобальной рецессии нивелируют оптимизм, связанный с ослаблением антиковидных мер в Китае. Около 16.13 по... ПРАЙМ, 19.12.2022
рынки
https://1prime.ru/images/83787/34/837873477.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83787/34/837873477.jpg
https://1prime.ru/images/83787/34/837873476.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83787/34/837873476.jpg
https://1prime.ru/images/83787/34/837873464.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83787/34/837873464.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть замедлили рост, сообщает Reuters. Опасения относительно глобальной рецессии нивелируют оптимизм, связанный с ослаблением антиковидных мер в Китае.
Около 16.13 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с повышением на 23 цента, по 79,27 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 23 цента, до 74,52 доллара за баррель.
Ранее в понедельник котировки обоих сортов росли более чем на 1 доллар за баррель.
"Опасения по поводу надвигающейся глобальной рецессии никуда не уходят, — отметил Боб Йогер из Mizuho. — В таких условиях сложно продемонстрировать значительный рост".