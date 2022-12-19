МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили понедельник ростом после падения по итогам прошлой недели, следует из данных торгов.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,4% — до 7361,31 пункта, французский CAC 40 — на 0,32%, до 6473,29 пункта, немецкий DAX — на 0,36% — до 13942,87 пункта.

Эту неделю европейские рынки начали ростом после того как по итогам прошлой индексы упали на 2-3%. На прошлой неделе инвесторы оценивали итоги заседаний Федрезерва США, Банка Англии и Европейского центробанка.

В понедельник инвесторы также оценивали немецкую макростатистику. Так, индекс делового климата в стране в декабре вырос до 88,6 пункта с показателя ноября в 86,3 пункта, в то время как аналитики прогнозировали рост показателя до 87,4 пункта.

По словам аналитика AvaTrade Наима Аслама (Naeem Aslam), которого цитирует агентство Франс Пресс, на этой неделе не ожидается большого количества важных данных, а объем торгов не будет большим в связи с наступающими праздниками.