МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник растут на фоне ослабления доллара США, передает агентство Reuters. Кроме того, поддержку котировкам оказывают планы Штатов пополнить стратегические нефтяные резервы. Тем не менее неопределенность относительно ситуации с коронавирусом в Китае ограничивает потенциал роста котировок.

Около 07.10 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с повышением на 15 центов, или 0,2%, по 79,95 доллара за баррель. В понедельник цены на Brent выросли на 76 центов.

Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 32 цента, или 0,4%, до 75,51 доллара за баррель после роста на 90 центов по итогам торгов понедельника.

Ранее во вторник котировки обоих сортов нефти росли более чем на 1 доллар.

Цены получают поддержку на фоне планов США закупить до 3 млн баррелей нефти для стратегических резервов. Ранее в этом году власти Штатов реализовали из резервов рекордные 180 млн баррелей нефти.

Росту цен также способствует ослабление доллара, делающее нефть, номинированную в американской валюте, более доступной для держателей иных валют.

Тем не менее для дальнейшего роста необходимы четкие признаки усиления спроса, отмечают аналитики.

"Перспективы спроса будут ключевым фактором, влияющим на то, как высоко поднимутся цены на нефть. Однако сохраняется неопределенность относительно спроса, поскольку из Китая по-прежнему поступают неоднозначные сигналы", — отметил Эдвард Мойя, аналитик OANDA.

Хотя Китай ослабляет карантинные меры, рост числа новых случаев коронавируса в стране стал медвежьим фактором для нефтяных фьючерсов, поскольку возникает неопределенность вокруг восстановления китайской экономики, говорит Тина Тэн, аналитик CMC Markets.

Власти китайских городов спешат развернуть дополнительные койки для больных с коронавирусом и построить новые инфекционные клиники. Между тем растут опасения, что решение Пекина смягчить политику нулевой терпимости к коронавирусу приведет к увеличению смертности от ковида, появлению новых мутаций вируса и возможным экономическим последствиям.

"Рост цен на нефть… кажется неуверенным. Я ожидаю, что понижательное давление со стороны опасений относительно мировой экономики одержит верх", — подчеркнула Вандана Хари, основатель Vanda Insights.

Опрошенные Reuters аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти в США на неделе 10-16 декабря сократились примерно на 200 000 баррелей, в то время как запасы бензина и дистиллятов выросли.

Позже во вторник выйдет отчет Американского института нефти (API) по запасам нефти и нефтепродуктов. Данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США последуют в среду.