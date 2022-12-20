МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Британский фунт во вторник показал небольшой рост на фоне низкого объема торгов в преддверии рождественских выходных, однако может показать самый значительный квартальный подъем против доллара США с 2009 года, передает Reuters.

Валютные трейдеры сосредоточились на японской иене, которая подскочила после неожиданного решения Банка Японии внести изменения в механизм контроля кривой доходности гособлигаций.

Пара фунт/доллар на момент написания статьи торговалась с повышением на 0,1%, по 1,216, ранее в ходе торгов колеблясь между ростом и снижением.

Пара евро/фунт поднялась на 0,15%, до 0,8749, после наблюдавшегося ранее падения.

"Динамика фунта отражает низкую рыночную ликвидность, которая характерна для этого времени в году", — сказал Саймон Харви из Monex Europe.

"Фунт несколько снизился после решения Банка Японии (относительно доходности гособлигаций), как и большинство других валют Большой десятки, поскольку на рынке посчитали, что японские инвесторы теперь могут осуществлять вложения внутри страны. Тем не менее, эффект от этого события уже пошел на спад, и календарь недостаточно насыщен, чтобы подстегнуть динамику (валют)", — сообщил Адам Коул из RBC Capital Markets.

Банк Японии во вторник удивил участников рынка, внеся изменения в политику контроля доходности гособлигаций. Регулятор теперь будет допускать колебания доходности 10-летних бумаг на 50 базисных пунктов относительно целевого уровня 0,0%, тогда как ранее допускались лишь колебания на 25 базисных пунктов.

Доходность гособлигаций Японии резко выросла вместе с японской иеной. Пара доллар/иена на момент написания статьи торговалась с понижением на 3,22%, по 132,46.

Фунт вырос на 8,8% против доллара США в последние три месяца текущего года, что может стать для британской валюты наилучшим кварталом более чем за 13 лет.

Резкое замедление инфляции в США заставило трейдеров рассчитывать на скорое завершение цикла повышения процентных ставок Федеральной резервной системы, ввиду чего доллар обвалился против других основных валют.

ФРС в текущем году осуществила более масштабное повышение ставок, чем другие центральные банки крупных мировых экономик, поэтому инвесторы стремились вкладываться в долларовые активы, однако разница в уровне ставок может в скором времени уменьшиться, потенциально снизив привлекательность доллара.

Тем не менее, по сравнению с началом года фунт все еще торгуется с понижением примерно на 10,0% против доллара и на 4,0% против евро.

Аналитики пессимистично оценивают перспективы британской валюты, поскольку экономика Великобритании, как ожидается, в ближайшие годы будет находиться в более трудном положении по сравнению с другими крупными экономиками мира.

В Goldman Sachs ожидают, что пара фунт/доллар на протяжении трех ближайших месяцев упадет до 1,07, а через шесть месяцев будет находиться на отметке 1,11.