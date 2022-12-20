МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы Франции и Германии показали снижение по итогам вторника, британский индекс закрылся в небольшом плюсе, следует из данных торгов.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,13% — до 7370,62 пункта, французский CAC 40 опустился на 0,35%, до 6450,43 пункта, немецкий DAX — на 0,42% — до 13884,66 пункта.

Европейские трейдеры отреагировали на итоги заседания Банка Японии, который во вторник в очередной раз сохранил учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. При этом регулятор расширил диапазон колебаний для доходности десятилетних гособлигаций до примерно плюс-минус 0,5 процентного пункта (было плюс-минус 0,25 п.п).

По словам аналитиков Deutsche Bank, которых цитирует агентство Блумберг, решение Банка Японии повлияло на рынки, "пошатнувшиеся" после заседаний Федрезерва США, Банка Англии и Европейского центробанка. Инвесторы восприняли действия японского центробанка как сигнал ужесточения его политики, что в свою очередь усилило опасения на рынках относительно состояния мировой экономики.