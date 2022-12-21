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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221221/839246822.html
Курс доллара поднялся выше 70 рублей впервые с 11 мая
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Курс рубля усилил снижение: доллар подскочил выше 70 рублей, впервые с 11 мая, затем немного откатился; юань торгуется в районе 9,99 рубля, европейская валюта – выше 74 рублей,... ПРАЙМ, 21.12.2022
валюта, рынки, новости, доллар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Курс рубля усилил снижение: доллар подскочил выше 70 рублей, впервые с 11 мая, затем немного откатился; юань торгуется в районе 9,99 рубля, европейская валюта – выше 74 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.16 мск растет на 96 копеек, до 69,84 рубля, а минутами ранее поднимался до 70,04 рубля.
Курс юаня увеличивается на 10 копеек, до 9,99 рубля,
евро — растет 51 копейку, до 74,01 рубля.