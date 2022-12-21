МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Курс рубля усилил снижение: доллар подскочил выше 70 рублей, впервые с 11 мая, затем немного откатился; юань торгуется в районе 9,99 рубля, европейская валюта – выше 74 рублей, следует из данных Московской биржи. Названы три источника неиссякаемой силы доллара

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.16 мск растет на 96 копеек, до 69,84 рубля, а минутами ранее поднимался до 70,04 рубля.

Курс юаня увеличивается на 10 копеек, до 9,99 рубля, евро — растет 51 копейку, до 74,01 рубля.