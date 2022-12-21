МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Цены на золото в среду отступили от недельного максимума, достигнутого на предыдущей сессии. Доллар США продемонстрировал некоторое укрепление, что сделало золото менее доступным для держателей иных валют.

По состоянию на 06.23 по Гринвичу золото на рынке спот потеряло 0,2% и торговалось по 1813,55 доллара. Во вторник котировки выросли более чем на 1%. Фьючерсы на золото снизились на 0,1%, до 1823,60 доллара.

"Золото демонстрирует некоторое ослабление после ралли накануне. На рынках царит затишье в преддверии праздников", — сказал Эйджей Кедайя из Kedia Commodities.

Индекс доллара прибавил 0,1% после снижения на предыдущей сессии, когда японская иена выросла на неожиданном изменении политики Банка Японии.

На прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил о том, что повышение ставок продолжится в следующем году, даже если экономика страны приблизится к рецессии.

Повышение стоимости заимствований обычно негативно отражается на котировках золота, но по мере приближения к окончанию цикла ужесточения политики ФРС золото может восстанавливаться, считает Кристофер Вонг из OCBC.

"Для более существенного восстановления котировок потребуется больше, чем просто калибровка темпов ужесточения, возможно, пауза или же сокращение ставок",- добавил он.

Золото считается инструментом хеджирования инфляционных рисков, но повышение процентных ставок увеличивает альтернативные издержки владения этим драгоценным металлом.

Представленные недавно данные 11 инвестиционных фондов свидетельствуют о том, что в период с июля по ноябрь они избавились от российского золота в своем держании на сумму 2,2 млрд долларов по текущему курсу.

Серебро на рынке спот подешевело на 0,9%, до 23,94 доллара, платина потеряла 0,4%, до 1003,26 доллара, а палладий вырос в цене на 0,4%, до 1738,52 доллара за унцию.