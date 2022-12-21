МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы сегодня выросли, передает агентство Reuters. Компания Nike порадовала рынки, сообщив о лучших, чем ожидалось, результатах. Инвесторы ждут новых экономических данных, чтобы получить подсказки о том, как будут повышаться процентные ставки в будущем.

Акции Nike Inc подскочили на премаркете на 12,6% после того, как она сообщила о лучшем квартальном росте выручки более чем за десятилетие, за исключением одного квартала. Она значительно превзошла ожидания по прибыли, поскольку североамериканские потребители активно покупали кроссовки и спортивную одежду перед праздниками.

Акции FedEx Corp, которая в сентябре спровоцировала обвал рынка, понизив финансовые прогнозы, выросли на 4,7% после того, как логистическая компания заявила, что сократит расходы еще на 1 млрд долларов.

"Вчера мы получили несколько приятных новостей от таких компаний, как Nike. Это говорит о том, что потребительские настроения и расходы пока держатся, — сказал Стюарт Коул, главный макроэкономист Equiti Capital. — Учитывая столь низкий уровень акций, а также то, что в этом году мы уже пережили сильное падение, инвесторы все больше готовы ухватиться за любой проблеск надежды на то, что худшее уже позади".

Во вторник основные индексы Уолл-стрит отыграли ранние потери и завершили день с небольшим ростом. Доходность казначейских облигаций США подскочила после неожиданного изменения денежно-кредитной политики Банка Японии.

Опасения по поводу плана центрального банка США продолжать повышать процентные ставки, несмотря на признаки снижения инфляции, оказывают сильное влияние на акции. Заседание состоялось на прошлой неделе.

Декабрьское исследование уровня потребительского доверия, итоги которого станут известны в 15.00 по Гринвичу, как ожидается, укажет на незначительное улучшение условий ведения бизнеса. Индекс, вероятно, поднимется до 101,0 с 100,2 в предыдущем месяце. Продажи на вторичном рынке жилья в ноябре, как ожидается, упали на 5,4%, тогда как в октябре было отмечено снижение на 5,9%.

Ожидающиеся на этой неделе данные по базовой инфляции и рынку труда, вероятно, определят дальнейший курс повышения процентных ставок ФРС.

По состоянию на 11.10 по Гринвичу фьючерсы e-mini на индекс Dow Jones Industrial Average выросли на 233 пункта, или на 0,7%, на S&P 500 — на 20 пунктов, или на 0,52%, а на Nasdaq 100 — на 47 пунктов, или на 0,42%.

Акции Tesla Inc прибавили 1,9% после падения до нового двухлетнего минимума на предыдущей сессии. Миллиардер Илон Маск заявил, что уйдет с поста генерального директора Twitter, как только найдет себе замену.

Объем торгов на этой неделе, как ожидается, снизится в преддверии рождественских и новогодних праздников.